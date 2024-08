“Es gravísimo”, aseguró Axel Kicillof tras la denuncia contra Alberto Fernández

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que “es gravísimo”, aludiendo a la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

“Estamos muy shockeados”, aseguró el gobernador bonaerense en declaraciones radiales, al tiempo que bregó poe celeridad para que la Justicia resuelva.

En ese sentido, advirtió que “es gravísimo”.

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció a Fernández por violencia de género y en las últimas horas se dieron a conocer fotos de ella con visibles golpes en la cara y en una de sus axilas.

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yañez expresa: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás”.

“Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando”, añade la ex primera dama.

Por su parte, Fernández respondió: “Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará”.