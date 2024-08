Inversiones: El pedido de Milei a los empresarios en el Council de las Américas

El presidente Javier Milei expuso este mediodía en el Council de las Américas ante empresarios a quienes les pidió que inviertan en la economía argentina al tiempo que prometió a cambio la salida del cepo y la devolución de impuestos. “Vamos, inviertan”, fue la solicitud del mandatario.

Durante su discurso que tuvo lugar en el Hotel Alvear, el mandatario evitó establecer fechas, pero aseguró que “los pasos se darán en la medida en la que se cumplan las metadas trazadas”. También rechazó también la posibilidad de devaluar, y reveló precisiones respecto al diseño del presupuesto 2024, con “déficit cero”.

“El crecimiento se genera por inversión que hay que financiarla con ahorro. El ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, lo que hace es devolverle el dinero al sector privado. Por eso, mientras que, en diciembre, discutíamos la hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios, a 30 años”, planteó el libertario, y añadió: “Esa carga del Estado corriéndolo del medio, está devolviendo los fondos al sector privado para que invierta y podamos crecer. Eso sí, yo no les voy a decir quién tiene que invertir, yo no soy comunista, no soy socialista, yo creo en el mercado, lo tienen que hacer ustedes, vamos, háganlo”.

Debajo del escenario, aplaudían con fervor gran parte del Gabinete, y representantes de las principales cámaras empresariales que asistieron al evento. De cara a ellos, el mandatario pidió: “Les digo, no teman, contamos con ventajas que muchas veces no se ven, pero que gran parte del mundo no tiene, que son anclas que nos protegen frente a eventuales tormentas”.

“La primera y más importante, nosotros estamos purgando al sistema económico argentino de un cáncer de décadas, que es el populismo monetario”, enumeró, y precisó: “En la Argentina no vas más tirarle una alfombra encima a la crisis tomando deuda e imprimiendo dinero. Aprendimos, de una vez y para siempre, que no sirve salir de la crisis con emisión”.

Asimismo, aseguró: “No es casualidad que en el mundo el poder adquisitivo de la gente de a pie sea cada vez más bajo, a pesar de que las evaluaciones de las empresas son cada vez más altas. Ellos están jugando con fuego, tomando de una medicina que en el largo plazo no es más que veneno. No vamos a ser populismo monetario, no nos importa que lo hagan los demás”.

Entre las recetas libertarias, Milei afirmó que su Gobierno no está dispuesto a “devaluar para arruinar a los argentinos” sino que trabajará “en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña”.

Minutos antes de las 12.30, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse abandonó el hotel luego de seguir algunas de las exposiciones. Su salida evitó presenciar el ingreso del mandatario que llegó escoltado por su vocero presidencial, Manuel Adorni. “Esto lo aprendí de mi época en el aeropuerto”, dijo el ingeniero y desató una de las sogas que lo restringían al corralito de los funcionarios por el que desfiló el Presidente.

Milei celebró el índice de inflación

El presidente Javier Milei celebró la cifra de inflación de julio último, que fue del 4%, y elogió a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Vamos Toto, carajo. La inflación (IPC) del mes de julio fue del 4%, la más baja desde enero de 2022…VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el mandatario en sus cuentas de X e Instagram, junto a una foto de archivo de ambos abrazándose.

De esta forma, Milei se mostró satisfecho con la cifra, pese a que no logró perforar el piso que esperaba el Gobierno, que estimaba que fuera del 3% y algunas décimas.