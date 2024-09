Colapinto larga noveno en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, tuvo una gran clasificación y largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto, que corre para la escudería Williams, terminó en la Qualy 3 por encima de su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon.

Colapinto había comenzado la clasificación de uno de los circuitos más complicados del calendario con una octava posición en la Q1, mientras que en la Q2 marcó un verdadero tiempazo en la última vuelta que le permitió meterse entre los 10 mejores.

Ya en la última tanda de clasificación, Colapinto consiguió la novena posición para lo que será su largada en la carrera de este domingo, gracias al tiempo de 1:42,530 que registró en su última vuelta.

Correrá este domingo, desde las 8, en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú,

