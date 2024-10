Según el FMI, la recuperación es “incierta y desigual”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó hoy que el programa económico en la Argentina está “restaurando la estabilidad macroeconómica”, pero advirtió que la recuperación de la actividad es “incierta y desigual”.

El organismo plasmó su visión del país al presentar este viernes en Washington Panorama Económico Regional para América Latina en el marco de la Reunión Anual del organismo.

“En Argentina, la firme implementación del programa está ayudando a restaurar la estabilidad macroeconómica. En el primer semestre de 2024, las autoridades han logrado un superávit fiscal (el primero en 16 años), han reconstituido las reservas y han reducido la inflación más rápidamente de lo previsto”, señaló el FMI.

Very good conversation with @MinEconomia_Ar Minister @LuisCaputoAR today. Welcomed Argentina's progress in stabilizing its economy while supporting those most in need. The IMF continues to work with 🇦🇷 on a path to a more prosperous economy for all Argentines. pic.twitter.com/Ajl6zcVzV8