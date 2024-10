“Un verdadero león versus un león de circo”

Las palabras del presidente Javier Milei contra el exmandatario Raúl Alfonsín durante un discurso en la Fundación Mediterránea cuando disparó: “Huyó del poder seis meses antes. Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado” provocaron una ola de repudios en la Unión Cívica Radical

De inmediato, en la UCR condenaron los dichos del jefe de Estado. “¿Cuál es el sentido de agraviar la memoria de Alfonsín? Atacar, difamar y mentir son acciones reñidas con la cultura democrática”, apuntó el senador nacional Maximiliano Abad.

“Distorsionar el pasado y enojar a la mayoría de los argentinos que guarda afecto y respeto por Raúl Alfonsín, agranda su legado”, completó el legislador marplatense.

Por su parte, el senador y titular del Comité Nacional, Martín Lousteau, exclamó: “No debe llamar la atención que el presidente con menor compromiso democrático de nuestra historia reciente, critique a quien refundó la democracia argentina”.

Desde la Cámara baja, la diputada Karina Banfi arremetió: “La historia cuenta que Alfonsín fue un león al enfrentar a dictadores y encerrarlos de por vida. León de zoológico contará la historia sobre el presidente Milei que le ronronea a sindicalistas y empresarios en épocas de política boba”.

Asimismo, el bloque de diputados nacionales de la UCR emitió un comunicado para plasmar el “profundo rechazo” tras las expresiones del líder libertario.

“Sus palabras resultan desafortunada, más aún en esta fecha”, señalaron, en referencia al 41°anverario del triunfo electoral de 1983. Y completaron: “Alfonsín no sólo fue elegido el primer presidente elegido tras la vuelta a la democracia, sino un defensor incansable de los derechos humanos y es parte del patrimonio democrático de nuestro país”.

“Alfonsín fue un verdadero león que se enfrentó a las mafias que asolaron la Argentina durante años y logró recuperar la democracia para salvaguardar el futuro del país. No sólo llevo adelante el juicio a las juntas y encarceló a los responsables de ensangrentar nuestra tierra, sino que también ordenó detener y enjuiciar a los líderes de las organizaciones terroristas y, en los años oscuros, junto a otros notables, creó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos”, reseñaron desde la Organización de Trabajadores Radicales.

Acto seguido, mencionaron “los logros del perturbado Milei: vetar a los jubilados y vetar a la educación pública, perseguir a la prensa y censurarla, enemistarse con países amigos de la región y del mundo, ajustar a la clase media y crear más pobres”.

“El radicalismo es un partido democrático que prioriza el diálogo y el consenso para mejorar la vida de los argentinos, pero ¿cómo se dialoga con un Presidente cuya idea de diálogo es someter al otro a través de la humillación y la agresión? Un Presidente que reivindica a Carlos Menem que llegó a hacer desparecer un pueblo para esconder las pruebas de la corrupción nos hace preguntarnos ¿por qué hay radicales que aún forman parte de su Gobierno o lo ayudan desde el Congreso?”, inquirió la OTR.

En igual tesitura, dieron cuenta que “Alfonsín fue un verdadero líder que no necesitaba gritar, censurar ni atacar para ser escuchado y cuando no quisieron escucharlo, abucheándolo e insultándolo, habló más fuerte para contestar a quienes lo atacaban, pero jamás los censuró porque era un verdadero defensor de la libertad de expresión en particular y de las libertades en general”.

“Hoy tenemos un león en la Presidencia, de circo o de zoológico, totalmente domado por las corporaciones que nuevamente van tras los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los argentinos”, anexaron.

“Este león, que no es más que un gatito mimoso que simula rugir, pero sólo le ronronea a los poderosos para ver si le tiran una inversión que le permita seguir con la mentira con la que llegó al poder: que viene a mejorar las cosas parar todos cuando es solo para algunos”, sentenciaron los trabajadores radicales.