Inflación de febrero: estiman que se ubicará entre 2,5% y 3% y complica la meta del Gobierno

La inflación de febrero se encamina a ubicarse entre el 2,5% y el 3%, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas que detectaron fuertes subas en alimentos y ajustes en servicios públicos. El dato, de confirmarse, marcaría el sexto mes consecutivo con variaciones por encima del 2% y alejaría la posibilidad de perforar ese umbral durante el primer trimestre, uno de los objetivos planteados por la administración de Javier Milei.

En enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había sido de 2,9%, acumulando el quinto mes consecutivo de crecimiento en la comparación mensual. El Presidente había anticipado que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% hacia comienzos del segundo semestre, pero el comportamiento del primer bimestre pone en tensión esa proyección. El oficialismo sostiene su programa de superávit fiscal y emisión cero, junto con una política cambiaria destinada a contener el dólar, aunque los precios continúan mostrando resistencia a la baja.

Entre los relevamientos privados, la consultora LCG detectó que los alimentos acumularon una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con incrementos destacados en carne y verduras. Por su parte, Eco Go estimó que los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5% en la tercera semana del mes y proyectó una suba de 2,9% para febrero en ese rubro, que se ubicaría en 2,7% al incorporar las comidas fuera del hogar. En tanto, Analytica calculó una variación mensual de 2,8%, mientras que Consumidores Libres relevó un alza de 3,1% en la canasta básica durante la primera quincena.

Las proyecciones privadas contrastan con el 2,1% previsto por los analistas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina. Además, febrero incorpora el impacto de actualizaciones en tarifas de luz y gas, lo que añade presión al índice general. En este contexto, el Gobierno observa con preocupación la evolución de los precios, dado que la desaceleración inflacionaria es el eje central de su programa económico.