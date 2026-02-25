Llegó el alivio: la temperatura máxima no superará los 25º

El Servicio Meteorológico anuncia dos jornadas con 25º de máxima pero vuelve a subir para el cierre de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura máxima no superará los 25 grados este miércoles, lo que se convierte en el alivio tan esperado. El pronóstico para este miércoles y lo que resta de la semana.

Cielo algo nublado y mínima de 12 grados, indica el reporte del organismo para la zona sur del Conurbano.

Asimismo, la marca térmica se repite el jueves, pero el cielo se mostrará parcialmente nublado. El SMN anuncia 27 grados para el viernes y 29 para el sábado.

Finalmente, el domingo será una jornada con cielo despejado y una máxima de 32 grados. La vuelta a clases será calurosa, ya que la máxima anunciada para el próximo lunes es de 33.