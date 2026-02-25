Recopa 2026: Lanús defiende la ventaja ante Flamengo en el Maracaná

El conjunto granate llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el primer duelo gracias al gol de Rodrigo Castillo y ahora intentará sostener la diferencia para seguir escribiendo su historia a nivel continental.

Lanús visitará a Flamengo este jueves desde las 21.30 en el Maracaná por la vuelta de la Recopa 2026, tras el triunfo 1-0 conseguido en la ida en La Fortaleza. El equipo de Mauricio Pellegrino buscará sostener la ventaja y sueña con gritar campeón en el Maracaná contra un equipo repleto de estrellas..

La Recopa 2026 tendrá este jueves su capítulo decisivo cuando Flamengo reciba a Lanús desde las 21.30 en el mítico Estadio Maracaná. El conjunto granate llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el primer duelo gracias al gol de Rodrigo Castillo y ahora intentará sostener la diferencia para seguir escribiendo su historia a nivel continental.

El presente del equipo brasileño no es el ideal. Luego de un 2025 consagratorio, con títulos en el plano local e internacional, el inicio de temporada mostró dudas futbolísticas y un clima tenso con su público. La reciente goleada sufrida ante Madureira por el Torneo Carioca, sumada a la caída en Argentina, encendió alarmas en el “Mengão”, que necesita una reacción inmediata ante su gente para revertir la serie.

Del lado de Lanús, la ilusión está intacta. Con Mauricio Pellegrino al mando, el equipo apostó fuerte a este objetivo y puso el foco en la competencia internacional, relegando momentáneamente el torneo local. Rodrigo Castillo, autor del tanto en la ida y figura pese a arrastrar molestias físicas, se transformó en la carta ofensiva clave para sostener el sueño de sumar la cuarta estrella internacional para el club del sur bonaerense.

La final de la Recopa promete un duelo intenso en Río de Janeiro. Con Flamengo obligado a ganar y Lanús defendiendo la ventaja, el choque se perfila como una verdadera prueba de carácter. El partido será televisado por ESPN, contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y tendrá a Andrés Cunha a cargo del VAR.