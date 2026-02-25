Ruidazo en la zona sur por los trabajadores de Fate

Estudiantes convocan a un ruidazo en Malabia y Alsina en respaldo a los trabajadores de Fate. Será esta tarde.

El Centro de Estudiantes del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa y el Centro de Estudiantes del secundario Instituto Lomas de Zamora convocan a un ruidazo en apoyo a los trabajadores de FATE que se encuentran en pie de lucha.

Será esta tarde, fue convocado a las 17.30 en Malabia y Alsina, entre Lanús y Lomas de Zamora.

Lautaro Abal, presidente del Nuevo CEDHA, declaró: “Les estudiantes de la UNLa queremos solidarizarnos con los trabajadores de FATE que vienen peleando por la reapertura de la fábrica”.

“No puede ser que Madanes Quintanilla, uno de los principales empresarios del país que está entre los 10 principales multimillonarios de Argentina, quiera que los trabajadores paguen la crisis con su fuente de trabajo”, sostuvo.

También apuntó contra la reforma laboral que se está votando en el Congreso apunta a reforzar esta arbitrariedad de las patronales. “Hoy les estudiantes tenemos que trabajar para poder bancarnos la carrera y sabemos que la reforma laboral va a obstaculizar que muchos de nosotros podamos continuar con nuestros estudios”, señaló.

“Por eso estuvimos movilizando ante el senado y diputados y también nos solidarizamos con los trabajadores de FATE porque sabemos que si sus trabajadores ganan va a ser un ejemplo de organización para enfrentar lo que se viene”, apuntó.