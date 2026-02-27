Recopa Sudamericana 2026: Lanús celebra a los campeones en La Fortaleza

El Club Atlético Lanús recibirá esta noche a los ganadores de la Recopa Sudamericana 2026 en el estadio Néstor Díaz Pérez, con entrada libre y gratuita para hinchas y socios. La cita será desde las 20 en La Fortaleza, donde el plantel celebrará el título internacional junto a su gente.

La Recopa Sudamericana 2026 tendrá su fiesta en la casa de todos los granates. Este viernes desde las 20, el Club Atlético Lanús abrirá las puertas del estadio Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez para homenajear al plantel que conquistó el trofeo continental. El evento será abierto al público y se espera una masiva presencia de hinchas granates.

Según informaron desde la institución, el público se ubicará en la Platea Emilio Chebel y el ingreso será libre y gratuito tanto para socios como para simpatizantes. La dirigencia dispuso un operativo especial para ordenar el acceso y garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad en La Fortaleza.

El título de la Recopa Sudamericana marcó un nuevo hito en la historia del club y desató una ola de orgullo en todo Lanús. Con cánticos, banderas y el clásico “Soy del club de barrio más grande del mundo”, la comunidad granate se prepara para agradecerle al equipo por una alegría que quedará grabada en la memoria colectiva del barrio.