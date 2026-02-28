A Los Andes se lo empataron sobre el final

Los Andes cayó por la mínima ante Defensores de Belgrano, en un choque válido por la Fecha 3 de la competencia.

Los Andes perdió por 1 a 0 con Defensores de Belgrano por la Fecha 3 del torneo de la Primera Nacional. El objetivo es conseguir la primera victoria de la competencia.

Leonardo Lemos mandó a la cancha a Sebastián López; Brian Leizza, Peter Grance (Nazareno Fernández Colombo), Aaron Sandoval; Gabriel Cañete, Daniel Franco, Matías González (Tomás Díaz), Vuotto Julián Rodríguez (Juan Manuel Vázquez); Mauricio Asenjo, Matías Gómez (Facundo Villarreal), Mario Galeano (Camilo Viganoni).

La primer parte en el estadio Eduardo Gallardón fue con con idas y vueltas, pero sin situaciones de peligro. Asenjo y Cañete fueron amonestados, el primero por agredir a un rival.

En el inicio del complemento, el arquero rival tapó el cabezazo de Galeano, y en la jugada posterior el remate de Gómez se fue por encima del travesaño y luego, un error de la defensa del Dragón casi termina en gol. Sandoval se sumó a la lista de amonestados.

A los 11, otro cabezazo pegó en el palo y a los 45, un tiro libre terminó pegando en el travesaño. El tanto de la visita, a los 49, llegó para sentenciar una jornada con fortuna esquiva para el dueño de casa.

Los Andes, que integra la Zona A, acumula dos unidades, producto de dos empates y esta derrota. En la Fecha 5, recibe a Central Norte en Lomas de Zamora.