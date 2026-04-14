Inflación marzo 2026: Milei admitió que el dato “es malo” pero defendió el rumbo económico

El presidente Javier Milei reconoció que la inflación marzo 2026 “es mala”, luego de que el INDEC informara un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,4%. Sin embargo, el mandatario sostuvo que existen “elementos duros” que explican la suba y adelantó que profundizará su análisis en su exposición ante AmCham.

En un mensaje publicado en redes sociales, Milei remarcó que “la inflación nos repugna” y buscó llevar calma sobre la tendencia general de los precios. La publicación del jefe de Estado se dio en respuesta a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien insistió en que la inflación “es un fenómeno monetario”.

Caputo destacó algunos indicadores que, según el Gobierno, muestran una desaceleración en sectores clave. Entre ellos mencionó la evolución de la Canasta Básica Alimentaria y señaló el impacto de factores externos, como el conflicto en Medio Oriente, sobre rubros como combustibles y transporte. Además, justificó la suba en educación, que registró un aumento del 12,1% en marzo, aunque aseguró que se trata del menor incremento para ese mes en los últimos ocho años.

El titular del Palacio de Hacienda también afirmó que la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, sin variaciones respecto a febrero, lo que interpretó como una señal de estabilidad en el componente subyacente. En ese sentido, reiteró que la economía atraviesa un proceso de corrección de precios relativos y atribuyó parte de la presión inflacionaria a factores vinculados al escenario electoral de 2025.

Por último, Caputo proyectó que, a medida que se disipen los efectos del contexto previo a las elecciones legislativas y se consolide el orden fiscal y monetario, la inflación retomará un sendero descendente hacia niveles internacionales, en línea con los objetivos del Gobierno nacional.