Temperley viaja a Santa Fe con la intención de volver con los tres puntos

Temperley, que viene de una victoria, enfrentará mañana a Atlético de Rafaela, en un encuentro válido por la Fecha 4 del torneo de la Primera Nacional. Cuarto en la tabla de la Zona B, aspira a sumar de a tres en Santa Fe.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 20.30, en el Estadio Monumental de Santa Fe. Juan Cruz Robledo es el encargado de impartir justicia.

Temperley se encuentra sexto en la tabla de la Zona B con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. El rival está decimotercero, con apenas un punto.