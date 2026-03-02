Doble crimen en Almirante Brown: hallaron a dos jóvenes asesinados a balazos en un descampado

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Ministro Rivadavia, en el partido de Almirante Brown, tras el hallazgo de dos jóvenes asesinados a balazos en un terreno baldío. El hecho ocurrió el pasado sábado y los investigadores policiales trabajan sobre la hipótesis de un doble crimen originado por una pelea relacionada con la comercialización de estupefacientes.

El hallazgo se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos cadáveres en un predio en 25 de Mayo al 3200, entre General Pacheco y Humahuaca. Al llegar al lugar, los efectivos del Comando Patrulla de Almirante Brown confirmaron que se trataba de dos hombres de aproximadamente 25 años que presentaban heridas mortales de arma de fuego en el rostro y el cuello.

Según pudieron reconstruir los efectivos de la Comisaría 4ª y la SubDDI de la zona a través del testimonio de los vecinos, las víctimas no residían en el barrio. Sin embargo, testigos indicaron que ambos jóvenes habían comenzado a frecuentar ese terreno recientemente para vender drogas. Por este motivo, la fiscalía descartó la posibilidad de un robo y centra la investigación en una venganza o disputa por el control del territorio.

La causa quedó caratulada preventivamente como “Doble homicidio” y se encuentra a cargo de la fiscal Florencia Cebalo, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de Lomas de Zamora, mientras que las autoridades de Inteligencia Criminal realizan diversos procedimientos para identificar a los fallecidos y dar con el paradero de los atacantes que huyeron de la zona tras los disparos.