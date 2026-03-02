Kicillof abre esta tarde el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

El gobernador Axel Kicillof protagonizará esta tarde la apertura del 154º período de sesiones ordinarias.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevará adelante este lunes la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.

La Asamblea Legislativa de la provincia tendrá lugar este lunes a las 18 en la ciudad de La Plata.

El gobernador bonaerense brindará un discurso ante los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y realizará un repaso por su último año de gestión. Se espera una contundente respuesta al presidente Javier Milei.

Ayer, Milei anunció el Congreso “más reformista de la historia para hacer frente a cualquier golpe político” y denostó la “herencia recibida” del peronismo al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias.