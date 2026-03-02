Las reformas que Milei impulsará este año

Javier Milei anunció reformas en el Código Civil, Comercial y Penal, en materia de justicia e impositiva, pero también en educación.

El presidente Javier Milei anunció una serie de reformas que planea llevar a cabo y señaló que las principales modificaciones se realizarán en las áreas tributaria y penal, pero también mencionó educación y justicia.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, destacó el mandatario nacional.

Según dijo, “esto constituirá el año calendario de la reforma” y serán “nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

Por un lado, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria, con el objeto de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

En la misma línea, se refirió estrictamente a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace la paga”.

Asimismo, sostuvo que la Justicia “también tiene que ser transformada” ya que, en su gestión, han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y aventuró que “a fin de año estará implementado en todo el país”, agregó. “También tenemos que implementar el juicio por jurados en la justicia federal”, detalló.

Además, aseguró que “necesitan” reformar la educación, en referencia a la educación inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.