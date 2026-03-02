La CGT movilizó al Palacio de Tribunales contra la reforma laboral

"Estamos concentrados frente al Palacio de Tribunales para defender los derechos de las y los trabajadores. Desde la CGT reafirmamos que no vamos a aceptar retrocesos", señaló.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo a la reforma laboral aprobada por el Congreso la semana pasada.

La CGT buscará la judicialización en varios artículos del proyecto sancionado, que aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo.

“Hoy estamos concentrados frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, para defender los derechos de las y los trabajadores. Desde la CGT reafirmamos que no vamos a aceptar retrocesos. Defender el trabajo también es defender la Constitución”, señaló la central obrera.