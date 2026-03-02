Movilización de ATE en Avellaneda: tensión en Puente Pueyrredón

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizaba esta mañana una protesta sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y se vivieron momentos de tensión por el fuerte operativo de seguridad que se montó en la subida del Puente Pueyrredón.
ATE bonaerense convocó a movilizar este lunes al puente que une Avellaneda con Barracas en reclamo de una convocatoria a paritarias, tras rechazar el 3 por ciento ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof en febrero pasado.
Tras la convocatoria al paro y movilizar, el Ejecutivo provincial hizo el llamado y se reunirán el próximo miércoles. De todos modos, la protesta no se canceló y las columnas se encontraron con un fuerte operativo de seguridad que impidió el acceso al puente.