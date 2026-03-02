Movilización de ATE en Avellaneda: tensión en Puente Pueyrredón

Trabajadores de ATE movilizaron esta mañana en Avellaneda. Un operativo de seguridad impidió que subieran al Puente Pueyrredón.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizaba esta mañana una protesta sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y se vivieron momentos de tensión por el fuerte operativo de seguridad que se montó en la subida del Puente Pueyrredón.

ATE bonaerense convocó a movilizar este lunes al puente que une Avellaneda con Barracas en reclamo de una convocatoria a paritarias, tras rechazar el 3 por ciento ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof en febrero pasado.

Tras la convocatoria al paro y movilizar, el Ejecutivo provincial hizo el llamado y se reunirán el próximo miércoles. De todos modos, la protesta no se canceló y las columnas se encontraron con un fuerte operativo de seguridad que impidió el acceso al puente.