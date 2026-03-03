DestacadasNacionalesSociedad

La jubilación mínima de marzo es de $369.600: el bono sigue congelado

El cronograma de pagos de todas las prestación de la ANSES; entre ellas, la jubilación mínima.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo junto con la continuidad del bono de $70.000.

De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88‬. 

En tanto, las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

Además, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

Cronograma de pagos

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo
  • DNI terminados en 1: 11 de marzo
  • DNI terminados en 2: 12 de marzo
  • DNI terminados en 3: 13 de marzo
  • DNI terminados en 4: 16 de marzo
  • DNI terminados en 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6: 18 de marzo
  • DNI terminados en 7: 19 de marzo
  • DNI terminados en 8: 20 de marzo
  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de marzo al 10 de abril.
  • Prestación por Desempleo: se abonará del 20 de marzo al 30 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).

