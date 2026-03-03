Martes gris en la zona sur del Conurbano

Cielo mayormente nublado y máxima de 27 grados. El pronostico para este martes en la zona sur del Conurbano. ¿Llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura máxima será de 27 grados. Si bien no están pronosticadas, se registraron algunas lloviznas en la mañana de este martes.

La marca térmica llegará a los 32 grados el miércoles, último día caluroso de la semana, de acuerdo al reporte matutino del SMN. Será otro día nublado en la zona sur del Conurbano, pero no se anuncian lluvias.

Las precipitaciones dirán presente el jueves, cuando se esperan lluvias por la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche. La temperatura máxima anunciada es de 24 grados, pero baja a 23 el viernes, otro día con inestabilidad: puede haber chaparrones.

El fin de semana estaría a salvo: máximas de 23 y 22 grados, indica el reporte del organismo para el sábado y el domingo. Cielo mayormente nublado a nublado.