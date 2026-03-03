Victoria para Banfield en su casa

Banfield se impuso por 2 a 0 ante Aldosivi, en el Florencio Sola. Lautaro Gómez fue el autor de los dos tantos.

Banfield se impuso por 2 a 0 ante Aldosivi, en el Florencio Sola. Lautaro Gómez fue el autor de los dos tantos.

Banfield se hizo fuerte de local y venció por 2 a 0 a Aldosivi, en un triunfo que le permitió meterse en los puestos de arriba de la Zona B, por la octava fecha del Torneo Apertura.

Los goles del Taladro fueron anotados por Lautaro Gómez, a los 36 minutos de la etapa inicial y a los 28 del complemento.

Con este triunfo, Banfield suma 10 puntos y escaló al séptimo lugar del Grupo, mientras que Aldosivi se quedó con 4 y está último en la zona, pero además se ubica penúltimo en la tabla general y en la de los promedios, a un solo escalón de perder la categoría.