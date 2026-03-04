Almirante Brown: Detuvieron a un camión que estaba generando un basurero ilegal en Burzaco

El intendente Mariano Cascallares supervisó el operativo en el que se secuestró un camión portavolquetes por arrojar residuos en un predio no habilitado de Burzaco.

El secuestro de un camión por residuos ilegales en Burzaco se concretó en las últimas horas con la intervención del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien destacó la política de “mano firme” contra quienes generan basurales clandestinos. El operativo fue realizado por inspectores municipales junto a efectivos de la Policía Bonaerense.

El camión portavolquetes, registrado en Lanús, fue detectado mientras descargaba residuos en un predio de Burzaco que no está habilitado para esa actividad. Tras constatar la infracción, las autoridades procedieron al secuestro del rodado y su traslado a la comisaría correspondiente.

Desde el Municipio informaron que al vehículo se le labraron actas por carecer de la Habilitación de Carga de Residuos en Volquete, requisito obligatorio para este tipo de transporte. En ese marco, Cascallares remarcó que los controles continuarán en todo el distrito para evitar la formación de nuevos focos de contaminación.

“Pedimos la colaboración de todos para mantener las zonas que limpiamos, pero también estamos atentos para intervenir ante hechos como estos”, señalaron desde la comuna, en línea con las políticas ambientales y de ordenamiento urbano que impulsa la gestión local.