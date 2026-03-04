Crisis económica: 4 de cada 10 trabajadores no llega a fin de mes y crece el pesimismo

Un estudio privado reveló que el 39% de los argentinos no logra cubrir sus gastos mensuales en el segundo mes del año. La crisis económica impacta con más fuerza en jóvenes y en quienes perdieron su capacidad de ahorro.

El informe señala que el 39% de las personas consultadas no logra cubrir sus gastos mensuales, lo que representa una suba de 7 puntos respecto a la medición anterior y el nivel más alto desde la asunción del presidente Javier Milei.

El estudio también marcó que solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro. En paralelo, creció 4% la proporción de personas que cree que la situación económica empeorará en los próximos meses, consolidando un escenario de mayor pesimismo social. Los jóvenes menores de 29 años, segmento identificado como uno de los más cercanos al universo libertario, aparecen como los más afectados por las dificultades económicas y los más críticos respecto al futuro.

Por su parte, otro informe realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba profundizó en las preocupaciones sociales. Más de la mitad de los encuestados manifestó inquietud por su sueldo y la situación laboral. En detalle, un 28,5% señaló la pérdida del poder adquisitivo y los bajos salarios como principal problema, mientras que un 22,7% apuntó a la desocupación.

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la falta de empleo se posicionó como la mayor preocupación y alcanzó el 34,5%. En la diferenciación por género, tanto hombres como mujeres coincidieron en ubicar los bajos salarios como el principal problema, aunque las mujeres enfatizaron más la falta de trabajo (25,8%) frente al 19,4% de los varones. Los datos consolidan un diagnóstico complejo para la administración nacional en un contexto de fuerte ajuste y caída del poder adquisitivo.