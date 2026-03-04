“La inversión fomenta la competencia”: Javier Milei destacó el desembarco de Visa en la Argentina

El Presidente aseguró que la inversión de la compañía fortalecerá la infraestructura de pagos digitales y mejorará la economía. Defendió la desregulación, la baja de impuestos y el rol del sector privado como motor del crecimiento.

El presidente Javier Milei afirmó que “la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores”, al visitar el Centro de Monitoreo de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, vinculó la expansión empresarial con el clima promercado que impulsa su gestión desde el inicio del mandato.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que “el sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población” y definió al capitalismo de libre empresa como “el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”. Además, remarcó que cada vez que el Gobierno baja impuestos, reduce la inflación y desregula la economía “está devolviendo la propiedad privada”.

El jefe de Estado destacó la decisión estratégica de Visa de avanzar con la integración de Prisma, Upay y Texpert, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país. Según explicó, se incorporarán tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica para acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios.

“Estamos hablando de algo que, de manera directa o indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos”, afirmó Milei, al considerar que una mayor eficiencia en el sistema de pagos permitirá que el dinero fluya con menor costo entre personas y empresas. También valoró el trabajo del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía para generar “reglas claras y respeto implacable por la propiedad privada”, y volvió a cuestionar la presión impositiva al señalar que los impuestos “son el robo directo” y que su administración busca reducir el peso del Estado sobre la actividad privada.