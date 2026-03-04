Menor aprehendido con un arma de guerra en Lanús

Un joven de 17 años estaba con otro mayor cuando vieron a la Policía y se deshicieron de un arma de guerra. Fue en Lanús.

La Policía de la provincia de Buenos Aires notificó la aprehensión de un menor de edad en el partido de Lanús, acusado de tenencia de arma de guerra. Estaba junto a un mayor, que resultó detenido mientras que el joven fue entregado a su familia.

El episodio se registró en horas del martes en Alcorta al 100, cuando efectivos que se encontraban en un operativo de prevención divisaron a dos personas que al advertir su presencia emprendieron la fuga a pie. Arrojaron, en este marco, un objeto debajo de un auto estacionado.

En Alcorta y Melo, logran detener al joven de 17 años y luego pudieron dar con el otro sospechoso, cuando se dispuso a esconderse en una vivienda. Finalmente, determinaron que ese objeto arrojado debajo del auto era una pistola Bersa Thunder con 11 proyectiles calibre 40mm.

La causa, entonces, fue caratulada como “portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

El mayor quedó detenido, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, mientras que la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 dispuso la entrega a sus progenitores.