Talleres sumó de a tres en el Pablo Comelli

Talleres se impuso por 2 a 1 ante Deportivo Armenio, en un partido válido por la Fecha 4 de la competencia de la Primera B, que se disputó en el estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Matías Samaniego fue el autor de los dos tantos.

El combinado de Lucas Licht salió a la cancha con Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez, Pablo Cortizo (Milton Cantero); Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Sebastián Gallardo (Santino Maldonado), Leonel Barrios (Eugenio Olivera); Juan Pablo Arango (Leonel Zarza), Ignacio Colombini (Facundo Rodríguez).

Los goles del Tallarín fueron de Matías Samaniego, a los 32 de la primera parte y los 8 del complemento.

Pablo Cortizo y Maximiliano Rodríguez vieron la tarjeta amarilla en la primera mitad, mientras que Nicolás Malvacio y Matías Bazzi lo hicieron en la segunda.

Talleres está quinto en la tabla con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.