Paritarias estatales: el Gobierno convocó a los gremios para reabrir la negociación salarial

La Secretaría de Trabajo citó para este viernes a UPCN y ATE para discutir la recomposición salarial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias estatales de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a las 14, en una reunión que se realizará en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue dirigida a los dos principales gremios que representan a los trabajadores del sector público: la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar.

El llamado del Ejecutivo se produce luego del cuarto intermedio dispuesto por la Secretaría de Trabajo en diciembre de 2025, cuando las posiciones entre los sindicatos y el Estado, en su rol de empleador, se encontraban muy alejadas en torno a la actualización salarial.

En ese marco, ATE reclama una recomposición salarial del 45% para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la gestión del presidente Javier Milei. Además, el sindicato exige el pago de una suma fija extraordinaria de 4.000.000 de pesos por única vez para compensar la caída del ingreso real de los trabajadores estatales.

“El poder adquisitivo de los estatales se destruyó en los últimos dos años”, afirmó Aguiar, quien responsabilizó al Gobierno por “haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores del Estado”. La reunión de este viernes buscará destrabar el conflicto y definir una nueva pauta salarial para el sector público nacional.