Industria manufacturera: el sector volvió a caer en enero y acumula siete meses de retrocesos interanuales

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una baja del 3,2% interanual en enero, según informó el INDEC. La caída golpeó con fuerza a sectores clave como automotriz, maquinaria y textiles, aunque en la comparación mensual se observó una leve recuperación.

La industria manufacturera argentina inició 2026 con otro dato negativo y acumuló su séptima caída interanual consecutiva en enero. El Índice de Producción Industrial (IPI) mostró una contracción del 3,2% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, en la comparación mensual la actividad registró una mejora del 3,1%, alcanzando el nivel de producción más alto desde junio del año pasado.

El informe oficial señaló que diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron retrocesos interanuales. Los descensos más fuertes se registraron en sectores sensibles a la apertura comercial y al enfriamiento del mercado interno, con caídas que impactan directamente en la generación de empleo y en la producción de bienes con alto valor agregado.

Entre los rubros más golpeados se ubicó el sector de vehículos automotores, que sufrió una baja del 25,7% interanual en la producción y en las ventas de unidades nacionales a concesionarios. También se destacó el retroceso en maquinaria y equipo, con una caída del 20,2%. Dentro de esa división, la fabricación de maquinaria agropecuaria —como tractores y cosechadoras— se desplomó un 32,1%, mientras que los aparatos de uso doméstico, como heladeras y lavarropas, retrocedieron un 35,8%.

La contracción también alcanzó a la industria textil y del calzado. El rubro textiles registró una caída del 23,9%, mientras que el segmento de prendas de vestir, cuero y calzado descendió un 20,6%. Empresarios del sector atribuyeron el retroceso a la caída de la demanda interna y a una mayor competencia de productos importados, en un contexto de apertura comercial.

En contraste con el desempeño de la industria, la actividad de la construcción mostró una leve recuperación. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en enero una suba del 1,2% interanual. Sin embargo, en la comparación mensual la serie desestacionalizada se mantuvo sin cambios respecto de diciembre (0,0%), lo que evidencia una desaceleración en la recuperación del sector.

El informe del INDEC también reflejó una fuerte disparidad en el consumo de insumos para la construcción. Mientras el rubro “Resto”, que incluye grifería, tubos de acero y vidrio, creció un 60,5% y el hormigón elaborado subió un 16,9%, los materiales vinculados a las primeras etapas de obra registraron fuertes caídas. Entre ellos se destacaron las cales (-15%), los ladrillos huecos (-14,9%), el hierro redondo y aceros para la construcción (-10%) y el cemento portland (-5,3%).

En cuanto al empleo, los datos consolidados a diciembre de 2025 mostraron que los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción crecieron un 3,3% interanual, alcanzando los 380.880 empleos formales. A pesar de este repunte, las perspectivas empresariales se mantienen moderadas: el 67,7% de las compañías dedicadas a la obra privada estima que el nivel de actividad no variará entre febrero y abril de 2026, mientras que un 15,6% anticipa nuevas caídas debido a los altos costos y la desaceleración económica.