El pronóstico para el fin de semana en la zona sur del Conurbano

Máxima de 25 grados y nubosidad en aumento, es lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana.

La jornada comenzó con cielo ligeramente nublado, pero se espera que nubosidad vaya en aumento con el correr de las horas. La temperatura máxima sería de 25 grados en la zona sur del Conurbano, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, el domingo -que se consagra como el último día de vacaciones para los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires que cursan de segundo año en adelante, se presenta con cielo parcial a mayormente nublado y una marca térmica de 25 grados.

La temperatura máxima se mantiene en 25 grados el lunes, día del tan esperado UPD (Último Primer Día) para los adolescentes inician el último año. Si bien el SMN indica cielo mayormente nublado, la buena noticia es que no se esperan precipitaciones.

En tanto, la marca térmica llega a los 26 grados el martes, día con cielo parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano, y asciende a los 27 el miércoles, que también alternará entre un cielo soleado y algunas nubes.