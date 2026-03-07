La FEDUN también para en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario

LA FEDUN se suma al paro, que ya había sido convocado por la FATUN, del 13 de marzo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) anunció un paro para el próximo 13 de marzo, en el inicio del cuatrimestre, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se dispuso cuando el Gobierno propone un nuevo proyecto, que deja muchos reclamos afuera.

“El 16/3, junto a FATUN y a otros gremios, en el marco de la semana de protesta del conflicto universitario, realizaremos un paro de 24hs en todas las Universidades del país. ¡Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias YA!”, señala.

“Desde que Milei es presidente, los y las docentes de las universidades venimos sufriendo la mayor pérdida salarial de la historia”, había señalado el gremio días atrás, en el marco de un conflicto que lleva a docentes universitarios a renunciar o sumar otros trabajos para subsistir.

Antes, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha, con cinco paros, en reclamo de paritarias y aumentos acorde a la realidad económica. Estado de alerta y movilización. Serán el 16 y 31 de marzo, el 8, 17 y 23 de abril.

El estado de alerta y movilización se extiende al Congreso de FATUN, que se realizará el 28 y 29 de abril del corriente en el Hotel “17 de Octubre” de Villa Giardino, provincia de Córdoba. Además, se acordó realizar actividades de visibilización coordinadas a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Vale recordar que la Justicia respondió en diciembre del año pasado a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Aún así, no se aplica y el reclamo de los rectores sigue vigente.