Trabajadores de universidades anunciaron un plan de lucha con cinco paros

La FATUN (nodocentes de universidades nacionales) convocó a un paro para el 16 y 31 de marzo. En abril habrá otros tres.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha, con cinco paros, en reclamo de paritarias y aumentos acorde a la realidad económica. Estado de alerta y movilización.

La FATUN determinó un plan de lucha, en el contexto del estado de alerta, “en defensa de la universidad pública y salarios dignos en paritarias libres”. Serán el 16 y 31 de marzo, el 8, 17 y 23 de abril.

El estado de alerta y movilización se extiende al Congreso de FATUN, que se realizará el 28 y 29 de abril del corriente en el Hotel “17 de Octubre” de Villa Giardino, provincia de Córdoba. Además, se acordó realizar actividades de visibilización coordinadas a lo largo y a lo ancho de todo el país.

“Por unanimidad, el Consejo Directivo resolvió, como todos los años, adherir al Paro Internacional de Mujeres y convocar a participar en las distintas marchas y actividades organizadas sindicalmente en todo el país”, informó.

El anuncio llega tras un aumento unilateral por parte del Gobierno en enero y mientras se baraja la posibilidad de un proyecto de ley para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado.

Asimismo, la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) renovó semanas atrás el reclamo de paritarias y alertó sobre una pérdida del poder adquisitivo del 66% desde la llega de Javier Milei al Gobierno. “Desde que Milei es presidente, los y las docentes de las universidades venimos sufriendo la mayor pérdida salarial de la historia”, señaló el gremio.

Vale recordar que la Justicia respondió en diciembre del año pasado a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Aún así, no se aplica y el reclamo de los rectores sigue vigente.