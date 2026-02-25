Crisis en Fate: el SUTNA se presentó ante Axel Kicillof y pidió la reapertura inmediata

El sindicato solicitó avanzar “en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo”, instando al Ejecutivo a utilizar todas las herramientas disponibles del Estado provincial para destrabar el conflicto.

El sindicato solicitó avanzar “en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo”, instando al Ejecutivo a utilizar todas las herramientas disponibles del Estado provincial para destrabar el conflicto.

El El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) se presentó ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para solicitar la reapertura inmediata de la planta de Fate y garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo. La presentación se realizó en el municipio de San Isidro, un día después de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La gestión sindical se produjo tras el encuentro oficial en el que participaron funcionarios del área de Industria de la Gobernación, quienes manifestaron su disposición a tomar medidas orientadas a asegurar la continuidad productiva de la fábrica. En ese contexto, una delegación del gremio encabezada por Miguel Ángel Ricciardulli, secretario ejecutivo de la seccional San Fernando, entregó en mano una nota formal al mandatario provincial.

En el documento, el sindicato solicitó avanzar “en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo”, instando al Ejecutivo a utilizar todas las herramientas disponibles del Estado provincial para destrabar el conflicto. La preocupación central del SUTNA gira en torno al impacto laboral y social que genera la paralización de la actividad en una de las principales productoras de neumáticos del país.

Según detallaron desde el gremio, el gobernador aseguró estar al tanto de la situación y afirmó que la postura expresada por sus funcionarios en la audiencia ministerial respondió a instrucciones directas suyas. Además, indicó que la nota será incorporada formalmente a un expediente y que se involucrará personalmente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica y la preservación de los puestos de trabajo.