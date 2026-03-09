La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en febrero fue de 2,6% y mostró una desaceleración respecto al 3,1% de enero, según datos del Instituto de Estadística porteño por lo que, de esta forma, el primer bimestre cerró con un alza de precios de 5,7% y la variación interanual fue de 32,4%.

En febrero el impacto más fuerte fue el de los gastos relacionados a la vivienda que aumentaron 5,9% mientras que los alimentos avanzaron 2,9%, 0,3 puntos por encima del nivel general.

Entre los rubros de mayor incremento aparecen los servicios financieros que subieron 5%.

También impactaron las subas en equipamiento del hogar (3,1%) salud (3%), información y comunicación (2,4%), y cuidado personal (2,3%).

Entre los datos llamativos, se observa una baja de 0,4% en transporte y una estabilidad total en el precio de la indumentaria.

El informe muestra además que educación avanzó 1,7% y restaurants y hoteles 1,5%, muy por debajo del promedio.

Los precios de los bienes en su conjunto subieron 1,9%, mientras que los servicios lo hicieron 3%.

Por su parte, los estacionales cayeron 6,5% mientras que los regulados como las tarifas de servicios públicos y transporte avanzaron 4,5%.

Respecto de los alimentos el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.