Cielo parcial a mayormente nublado y máxima de 25 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico para este lunes.

Cielo parcial a mayormente nublado y máxima de 25 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico para este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da cuenta de un lunes templado en la zona sur del Conurbano, en lo que marca el inicio del ciclo lectivo para los estudiantes secundarios de segundo año en adelante: hoy es el UPD (Último Primer Día). Cielo parcialmente a mayormente nublado y máxima de 25 grados.

Asimismo, el informe del SMN indica que se repite la marca térmica de 25 grados el martes, otra jornada con cielo parcialmente nublado en la Región, mientras que el miércoles se espera una máxima de 26.

Cielo mayormente nublado y máxima de 27 grados, es el pronóstico para el jueves; la marca térmica llega a 28 el viernes, antesala de un fin de semana con buenas condiciones en la zona sur del Conurbano, de acuerdo al reporte del SMN.