Demoras en la línea Roca por fallas en las vías mientras avanza una licitación para obras de señalamiento

La línea Roca registra demoras este jueves por problemas técnicos en las vías entre las estaciones Gerli y Lanús, una situación que altera la frecuencia habitual en varios de sus servicios. Aunque hasta el momento no se informaron cancelaciones, la prestación se mantiene afectada mientras continúan las tareas para normalizar la circulación.

Los ramales alcanzados por la contingencia son Constitución – Ezeiza, Constitución – Alejandro Korn y Constitución – Bosques vía Temperley, tres recorridos de alta demanda dentro del esquema metropolitano. La afectación se traduce en demoras y modificaciones en la frecuencia de paso, con impacto sobre los pasajeros que utilizan esos servicios para trasladarse hacia el sur del conurbano bonaerense.

La situación operativa, según se indicó, no incluye por ahora la suspensión de trenes, pero sí un funcionamiento alterado respecto de la grilla habitual. En ese marco, el servicio permanece bajo seguimiento técnico a la espera de que se resuelvan los inconvenientes detectados en la infraestructura de vías entre Gerli y Lanús.

Una obra de señalamiento para el tramo Ezeiza – Cañuelas

En paralelo con este escenario, avanza una licitación para la renovación del sistema de señalamiento en el ramal diésel Ezeiza – Cañuelas, una intervención orientada a mejorar las condiciones operativas y de seguridad en ese sector de la línea. El proyecto incluye la instalación de un sistema de frenado automático (ATS), una herramienta destinada a reforzar el control de la circulación ferroviaria.

Entre los objetivos técnicos también figura la implementación de bloqueo por contadores de ejes, una tecnología que permite optimizar la detección de ocupación de vías y mejorar la administración del tráfico. A eso se suma la creación de Centros de Tráfico Local (CTL) y de un Centro de Tráfico Centralizado (CTC) en Cañuelas, desde donde se podrá supervisar y coordinar la operación del tramo alcanzado por la obra.

La iniciativa forma parte de un esquema de modernización de la infraestructura ferroviaria en un sector que hoy funciona con tracción diésel y que requiere intervenciones específicas para actualizar sus sistemas de control y señalamiento.

Cerramientos y antecedentes de una licitación previa

El proyecto en marcha también contempla obras complementarias, entre ellas la colocación de cerramientos perimetrales entre Ezeiza y Vicente Casares. Ese punto había integrado una licitación previa lanzada en 2024, que luego fue dada de baja y ahora vuelve a aparecer dentro del nuevo proceso.

La incorporación de esos trabajos apunta a reforzar las condiciones de seguridad en el corredor ferroviario, en una zona donde la separación física entre las vías y el entorno urbano o rural constituye un aspecto clave para el funcionamiento del servicio.