Abrió la convocatoria 2026 de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano en la UNLZ

La convocatoria 2026 de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano ya está abierta y está orientada a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país según los criterios del Gobierno nacional. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el programa alcanza a alumnos de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Agrarias, con el objetivo de brindar apoyo económico y acompañar sus trayectorias académicas.

El proceso de inscripción estará dividido en dos etapas. En primer lugar, los estudiantes renovantes podrán completar el formulario disponible en su cuenta del programa Manuel Belgrano hasta el 20 de marzo. En tanto, los nuevos inscriptos podrán registrarse desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar.

Para acceder a la beca, los postulantes deberán cumplir una serie de requisitos generales. Entre ellos, ser argentino nativo, tener hasta 25 años en el caso de ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados, no ser beneficiario de otro programa de becas —incluida Fundación YPF— y acreditar que los ingresos del grupo familiar no superen los seis salarios mínimos vitales y móviles.

Los requisitos académicos para mantener el beneficio

Además de las condiciones generales, el programa exige requisitos académicos específicos. Los aspirantes deben ser alumnos regulares de la carrera. Para la primera renovación, tendrán que contar con al menos el 50% del plan de estudios aprobado, mientras que para la segunda renovación deberán acreditar el 67%.

Desde la universidad también advirtieron que a mitad de año se realizará una certificación académica. En ese control, los estudiantes que no tengan al menos una materia aprobada durante el año en curso perderán el beneficio de la beca.

Ante dudas o consultas, los estudiantes de la UNLZ podrán comunicarse con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a través del correo electrónico sae@unlz.edu.ar.