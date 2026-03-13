El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur

La temperatura no superaría los 26 grados este viernes en el Conurbano, pero se espera un ascenso para los próximos días.

La temperatura no superaría los 26 grados este viernes en el Conurbano, pero se espera un ascenso para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una ascenso de la temperatura durante los próximos días en la zona sur del Conurbano. Este viernes, en tanto, la temperatura no superaría los 26 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado.

Asimismo, el sábado la temperatura se moverá entre los 19 y los 27, mientras que el cielo pasará de parcial a mayormente nublado con el correr de las horas; la máxima llega a los 29 grados el domingo, día plomizo en el GBA.

En tanto, la jornada más calurosa será el lunes, cuando el verano vuelve a decir que no ha llegado a su fin (termina el 20): la marca térmica será de 32 grados, indica el reporte matutino del SMN, y el cielo se mostrará mayormente nublado.

Tormentas, es el pronóstico para la tarde del martes, jornada que tendrá una marca térmica de 28 grados. Para los siguientes días, se espera que las máximas retornen a la senda de 24/25 grados en la zona sur del Conurbano.