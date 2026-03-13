Harán controles gratuitos por el Día Mundial del Glaucoma en el hospital oftalmológico de Lomas de Zamora

En el marco del Día Mundial del Glaucoma, el Municipio de Lomas de Zamora realizará una jornada de controles oftalmológicos gratuitos para prevenir y detectar esta enfermedad ocular que puede provocar pérdida de visión si no se diagnostica a tiempo.

La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, de 12 a 16, en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora, ubicado en la esquina de 12 de Octubre y Las Heras. La atención será sin turno previo y estará destinada a personas mayores de 18 años.

Durante la jornada, profesionales de la salud harán exámenes oftalmológicos rápidos y gratuitos con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los controles periódicos para prevenir enfermedades visuales.

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

El glaucoma es una patología que afecta al nervio óptico y puede causar ceguera irreversible si no se detecta a tiempo. En muchos casos, avanza de manera silenciosa, por lo que los especialistas recomiendan controles periódicos, especialmente en adultos.

Los vecinos interesados podrán acercarse directamente al hospital durante el horario previsto para realizar el control y recibir información sobre prevención. La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por Salud Lomas para promover el acceso a la salud en la comunidad.