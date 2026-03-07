Paritarias: La Provincia cerró el acuerdo con los docentes

El FUDB aceptó la propuesta salarial de la Provincia, que contempla un aumento del 9% en tres tramos y una bonificación. Las paritarias se reanudan a mitad de año.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó la propuesta salarial de las autoridades de la Provincia, que contempla un aumento del 9% en tres tramos y una bonificación. En mayo se aplicaría la cláusula gatillo y en junio se reanuda la discusión.

“Luego de las deliberaciones internas de los organismos que integran cada Organización Sindical, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) informa que acepta la propuesta presentada por el Gobierno Provincial”, anunciaron en las últimas horas.

Al aumento de 1,5% de febrero, se suma un 5% en marzo y otro 2,5% en abril (siempre con base a enero). Además, el gobierno de Axel Kicillof dispuso el otorgamiento de una bonificación no remunerativa no bonificable de $28.700, denominada “Compensación FONID/Conectividad”. Se liquidará conforme la modalidad FONID.

Además, se acordó aplicar la cláusula gatillo a mediados de mayo y retomar la discusión en junio.

De esta forma, la Provincia comienza a dar por cerrada la discusión salarial: ATE ya había aceptado el aumento, mientras que los trabajadores de la salud también y esperaban su propia paritaria; con los docentes adentro, sólo resta definir qué pasa con los judiciales.