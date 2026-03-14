Sube la temperatura en la zona sur del Conurbano

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado y máxima de 26 grados, pero sube la temperatura hasta llegar a los 32 el lunes.

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado y máxima de 26 grados, pero sube la temperatura hasta llegar a los 32 el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este sábado se presenta con una marca térmica de 26 grados en la zona sur del Conurbano, pero detrás llegan jornadas con una suba de la temperatura. Cielo parcial a mayormente nublado para hoy.

Asimismo, el domingo se espera una temperatura máxima de 31 grados, el verano avisa que aún no se retira (finaliza el 20), y el cielo se verá un poco más despejado: algo a parcialmente nublado en la Región.

El lunes se registrará la temperatura más alta de la seguidilla de días caluroso, ya que la temperatura se moverá entre los 22 y los 32; mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado.

La jornada del martes finaliza con tormentas, lo que provocará un ansiado descenso de la temperaturas: la máxima anunciada es de 27 grados, pero llega a 25 el miércoles y 24 el jueves.