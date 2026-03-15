Diputados convocan a conferencia por nuevas revelaciones en el caso $LIBRA

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en una sala que será confirmada en las próximas horas. El encuentro busca dar precisiones sobre los últimos hechos que tomaron estado público y que podrían impactar en la investigación parlamentaria.

Según un comunicado, la convocatoria surge a partir de información reciente relacionada con la causa y su posible vínculo con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025 sobre el caso $LIBRA.

Durante la conferencia, los legisladores explicarán el alcance de las nuevas informaciones conocidas públicamente, su relación con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La decisión de convocar a la prensa se conoció horas después de que trascendiera que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial. El “memo”, recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto inicial, otro asociado a la publicación de un tuit presidencial y un último tramo vinculado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.