Lunes inestable en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este lunes, que llega con chaparrones y tormentas aisladas, y lo que resta de la semana.

El pronóstico para este lunes, que llega con chaparrones y tormentas aisladas, y lo que resta de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada inestable en la zona sur del Conurbano. Es que se esperan chaparrones para la mañana de este lunes, que continuará con tormentas aisladas, pero mejora por la noche. La temperatura máxima anunciada es de 29 grados.

Tormentas, aisladas y fuertes, es el anuncio para el martes, que cierra también con chaparrones, de acuerdo al reporte matutino del SMN. La temperatura se moverá entre los 20 y los 26 grados mañana.

Asimismo, el miércoles comienza con cielo mayormente nublado pero se va despejando con el correr de las horas. Ya no se esperan lluvias y la marca térmica será de 25 grados, pero baja a 24 el jueves, que será una jornada con cielo nublado.

En tanto, la máxima llegará a los 25 grados el viernes, 26 el sábado y 24 el domingo. Serán días que alternarán entre un cielo cubierto y parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano. No hay anuncio de precipitaciones.