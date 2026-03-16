Sigue aumentando la nafta: va un 10% en marzo

Las petroleras aplicaron un nuevo aumento en el precio de la nafta, del orden del 4%, y el litro de súper ya superó los $1.800.

Las petroleras aplicaron un nuevo aumento en el precio de la nafta, del orden del 4%, y el litro de súper ya superó los $1.800.

A menos de una semana del último ajuste, las compañías petroleras extendieron un nuevo aumento del orden de 4% a los surtidores de todo el país, por lo que el litro de nafta súper ya supera los $1.800.

De esta forma, los combustibles suman un alza del orden de 10 por ciento en lo que va del mes.

Con el precio del petróleo en US$100, todas las empresas locales volvieron a subir sus precios, lo cual atizará la inflación de marzo, que en las dos primeras semana del mes se mostró en alza, otra vez por el precio de los alimentos.

Este lunes, Puma vende el litro de nafta súper a $1.821, YPF la tiene a $1.830, en Axion sale $1.870 y Shell la comercializa a $1.891.

A partir de una disposición del Gobierno, las empresas ya no deben informar públicamente que aumentan los precios sino que la población descubre la suba cuando ya se encuentra en la boca de expendio.