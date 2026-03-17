Costo de la construcción: el índice del INDEC subió 1,9% en febrero y acumuló 24,5% interanual

El informe precisó que los materiales relevados mantienen una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem, garantizando representatividad en la medición del costo total de la construcción.

El informe precisó que los materiales relevados mantienen una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem, garantizando representatividad en la medición del costo total de la construcción.

El costo de la construcción volvió a mostrar un incremento en febrero, según informó el INDEC, con una suba mensual del 1,9% y un crecimiento interanual del 24,5%, en línea con la dinámica de actualización de precios en el sector.

De acuerdo con el informe del organismo, el índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró ese aumento respecto de enero, impulsado por variaciones en los principales componentes. El dato marca una leve aceleración frente al mes previo y refleja el impacto de ajustes salariales y tarifarios.

El relevamiento detalló que el alza se explicó por incrementos del 1,5% en “Materiales”, 1,6% en “Mano de obra” y 4,4% en “Gastos generales”. En este último rubro incidieron las subas en tarifas eléctricas autorizadas por el ENRE para las distribuidoras Edenor y Edesur, así como actualizaciones en servicios vinculados a la obra.

En tanto, el capítulo de mano de obra incorporó el acuerdo salarial firmado por la UOCRA en enero, que incluyó aumentos para las distintas categorías laborales y una asignación extraordinaria. Además, el informe precisó que los materiales relevados mantienen una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem, garantizando representatividad en la medición del costo total de la construcción.