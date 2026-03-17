Volver al Trabajo: el Gobierno da de baja el programa y lo reemplaza por vouchers de capacitación

En su reemplazo, la cartera que conduce Sandra Pettovello impulsará un esquema de vouchers orientado a la capacitación laboral y a la inserción en el empleo formal.

En su reemplazo, la cartera que conduce Sandra Pettovello impulsará un esquema de vouchers orientado a la capacitación laboral y a la inserción en el empleo formal.

El Gobierno nacional confirmó la baja del programa Volver al Trabajo (VAT), que dejará de estar vigente el próximo 9 de abril. La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, que además informó que los beneficiarios cobrarán por última vez la asignación mensual correspondiente a abril.

La decisión implica un cambio en la política social que había absorbido a parte de los titulares del Potenciar Trabajo, creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. En su reemplazo, la cartera que conduce Sandra Pettovello impulsará un esquema de vouchers orientado a la capacitación laboral y a la inserción en el empleo formal.

“Quienes manifiesten interés en formarse podrán acceder a estos vouchers para realizar cursos y entrenamientos laborales. En paralelo, los beneficiarios comenzaron a ser notificados de la baja a través de la aplicación Mi Argentina o mediante correo electrónico, dejando atrás el cobro mensual directo”, informaron desde el ministerio de Trabajo.

El programa Volver al Trabajo ofrecía servicios de orientación laboral, intermediación para conseguir empleo, capacitaciones y certificación de competencias, además de prácticas en ambientes de trabajo. También incluía acciones para promover el empleo registrado, el trabajo independiente y el fortalecimiento de unidades productivas, así como la terminalidad educativa. Cabe recordar que el monto del beneficio se mantenía en $78.000 desde 2023, sin actualizaciones.