Bajó la temperatura en el Conurbano: ¿Cómo sigue el tiempo?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y lo que resta de la semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y lo que resta de la semana en la zona sur del Conurbano.

Tras la tormenta del martes, la temperatura descendió sensiblemente en la zona sur del Conurbano. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presenta con una máxima estimada de 25 grados y cielo algo a parcialmente nublado. La mínima era de 15 esta mañana.

Asimismo, el reporte indica que el jueves se repite la mínima pero la máxima llega a los 27 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado. Las nubes ganan terreno el viernes, cuando la marca térmica será de 28 grados.

El sofocón del viernes queda atrás el fin de semana, que se presenta prometedor: si bien se esperan tormentas aisladas en la mañana del sábado, el resto de la jornada estará a salvo: la temperatura se moverá entre los 20 y los 26 grados, pero el domingo lo hará entre los 15 y los 24 grados.