Flexibilizan el otorgamiento de patentes farmacéuticas

"Argentina vuelve al mundo", celebran desde el Gobierno, tras la flexibilización que se enmarca en un acuerdo con Estados Unidos.

"Argentina vuelve al mundo", celebran desde el Gobierno, tras la flexibilización que se enmarca en un acuerdo con Estados Unidos.

El Gobierno modificó las normas vigentes para flexibilizar el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas, en cumplimiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos. “Argentina vuelve al mundo”, celebran desde el Ejecutivo.

Para hacer efectivo el cambio derogó las pautas de patentabilidad para invenciones en el sector que estaban vigentes desde el año 2012 y le otorgó más facultades al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La medida se efectivizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026, suscrita por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). “Argentina vuelve al mundo”, celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina”, justificó el funcionario.

Y aclaró que “esto no sólo era un atentado contra el derecho de propiedad, pilar fundamental del programa de gobierno de Javier Milei, sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”. “La propiedad privada es el pilar fundamental sobre el que se construye una sociedad próspera y justa”, apuntó.

“Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”, sostuvo.

Y detalló que “como es en cualquier país del mundo, a partir de hoy el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”. “Los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”, aclaró.