Sorteo de la Copa Libertadores: Los rivales que le pueden tocar a Lanús

La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes del receso por el Mundial 2026.

La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes del receso por el Mundial 2026.

Lanús se prepara para el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, con el objetivo de conocer a sus rivales en la máxima competencia sudamericana.

El equipo granate, campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025 y actual campeón de la RECOPA, quedó ubicado en el bombo 2, por lo que enfrentará a un cabeza de serie del bombo 1, un rival del bombo 3 y otro del bombo 4. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes del receso por el Mundial 2026.

En el bombo 1, Lanús evitará a Boca Juniors por ser del mismo país, pero podría cruzarse con potencias como Flamengo y Palmeiras. También aparecen como posibles rivales Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Independiente del Valle y Fluminense.

Por su parte, en el bombo 3 no podrá enfrentar a Rosario Central, aunque sí tiene como alternativas a Junior, Santa Fe, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco FC. Finalmente, en el bombo 4 evitará a Platense y podría medirse ante Universidad Central, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Tolima o Independiente Medellín.