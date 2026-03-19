Sorteo de la Copa Libertadores: Los rivales que le pueden tocar a Lanús

Lanús se prepara para el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, con el objetivo de conocer a sus rivales en la máxima competencia sudamericana.
El equipo granate, campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025 y actual campeón de la RECOPA, quedó ubicado en el bombo 2, por lo que enfrentará a un cabeza de serie del bombo 1, un rival del bombo 3 y otro del bombo 4. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes del receso por el Mundial 2026.
En el bombo 1, Lanús evitará a Boca Juniors por ser del mismo país, pero podría cruzarse con potencias como Flamengo y Palmeiras. También aparecen como posibles rivales Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Independiente del Valle y Fluminense.
Por su parte, en el bombo 3 no podrá enfrentar a Rosario Central, aunque sí tiene como alternativas a Junior, Santa Fe, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco FC. Finalmente, en el bombo 4 evitará a Platense y podría medirse ante Universidad Central, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Tolima o Independiente Medellín.