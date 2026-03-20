Caso $LIBRA: el Gobierno negó un acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis ante la Justicia

Desde el Ejecutivo, la contestación fue contundente. El subsecretario legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, afirmó que “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que acrediten un vínculo contractual entre Milei y Davis.

Desde el Ejecutivo, la contestación fue contundente. El subsecretario legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, afirmó que “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que acrediten un vínculo contractual entre Milei y Davis.

La investigación judicial por el caso $LIBRA sumó una respuesta oficial del Gobierno, que rechazó la existencia de un contrato entre el presidente y el empresario vinculado a criptomonedas. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas.

El caso $LIBRA tuvo un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional negara ante la Justicia la existencia de un acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis, en el marco de la investigación que analiza el origen y desarrollo del token lanzado en febrero de 2025.

La respuesta fue enviada por la Secretaría General de la Presidencia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, tras un requerimiento realizado el 24 de febrero. En ese oficio, la Justicia solicitaba información sobre la posible existencia de “un acuerdo confidencial” previo al lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero del año pasado.

Desde el Ejecutivo, la contestación fue contundente. El subsecretario legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, afirmó que “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que acrediten un vínculo contractual entre Milei y Davis. Además, el documento señala que se realizaron consultas internas sin resultados positivos.

Sin embargo, la causa suma otros elementos bajo análisis. Una pericia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) sobre el teléfono del empresario Mauricio Novelli, cercano al Presidente, reveló la existencia de un borrador de acuerdo vinculado a asesoramiento en criptomonedas. La investigación continúa enfocada en reconstruir los antecedentes del proyecto y determinar posibles vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental.