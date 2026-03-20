Lanús visita al líder Vélez con el envión de su gran momento en el Apertura

El Granate buscará dar el golpe ante un Vélez puntero e invicto, en un duelo clave para seguir prendido arriba y ratificar su crecimiento futbolístico.

El Granate buscará dar el golpe ante un Vélez puntero e invicto, en un duelo clave para seguir prendido arriba y ratificar su crecimiento futbolístico.

Lanús afrontará un exigente compromiso este sábado cuando visite a Vélez desde las 15 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega en alza y con confianza, en un partido que lo pondrá a prueba ante uno de los mejores equipos del campeonato.

El presente del Granate invita al optimismo ya que viene de una contundente victoria ante Newell’s por 5 a 0 acumula una campaña sólida que lo ubica en los primeros puestos de la tabla. Con 15 puntos y un rendimiento en crecimiento, el equipo muestra una identidad clara, con poder ofensivo y variantes en ataque que lo posicionan como uno de los animadores del torneo.

Enfrente estará un Vélez que atraviesa un momento excepcional. El Fortín lidera la Zona A con 22 unidades, se mantiene invicto en el certamen y es uno de los conjuntos más regulares del campeonato. Con una defensa firme y eficacia en ataque, el equipo de Liniers se consolidó como el principal candidato, lo que eleva aún más la exigencia para Lanús en este cruce.

Más allá del torneo local, Lanús también tiene la mirada puesta en el plano internacional: el conjunto granate integrará el Grupo G de la Copa Libertadores 2026, donde compartirá zona con Palmeiras, Colo Colo y Deportivo Táchira, en un desafío exigente en su regreso a la máxima competencia continental.